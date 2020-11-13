Роскомнадзор завел канал в Telegram. Он боролся с ним два года

У Роскомнадзора, который почти два года пытался заблокировать Telegram, появился свой канал в мессенджере. Ведомство заявило, что у людей должна быть возможность читать новости там, где удобно.

Адрес официального канала РКН сообщил в Twitter 13 ноября. Создан он был ровно месяц назад.

Источник фото: скриншот Telegram

«Если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит, у вас должна быть такая возможность», — заявили в ведомстве.

В самом канале публикацией от 13 ноября РКН посоветовал российским СМИ публиковать видеоматериалы на отечественных платформах, а не на YouTube. В ведомстве заметили, что в последнее время участились случаи различных ограничений, которые сервис применяет против российской прессы.

«Это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

На федеральных каналах, добавило издание «Подъем», посоветовали РКН не смешивать рекомендации с реальностью.