Роскомнадзор засудит Первый канал за показ сюжета СМИ-иноагента

Роскомнадзор подал в суд на Первый канал за демонстрацию в ток-шоу «Время покажет» фрагмента из сюжета телеканала «Настоящее время», включенного Минюстом в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщил РБК.

РКН подал иск в Арбитражный суд Москвы 26 марта. Первое заседание назначено на 6 мая.

Ведомство потребовало привлечь Первый канал к ответственности за нарушение требований закона «О СМИ». Протокол о нарушении был составлен 23 марта. Причиной стал показ в ток-шоу «Время покажет» фрагмента из сюжета телеканала, признанного иностранным агентом, который финансируется Конгрессом США. В силу поправок к закону, вступивших в силу с 1 марта, российские СМИ обязаны помечать такие материалы, если они относятся к СМИ-иноагентам.

В выпуске от 11 марта в ток-шоу «Время покажет» обсуждали приход к власти в США администрации Джо Байдена, претензии посольства РФ в адрес британского МИД, эскалацию в Донбассе и захват заложницы в офисе микрофинансовой организации в Северодвинске. В выпуске передачи на сайте Первого канала журналисты не обнаружили сюжета СМИ-иноагента.