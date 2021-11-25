Блогеров Алана Енилеева, ТОТ САМЫЙ GOSHA и Кирилла и Богдана «ФЕРРОМОН666» лишат Instagram-аккаунтов. Их заблокируют из-за уличных гонок.

Московская прокуратура, сообщил Mash, усмотрела в опубликованных в соцсетях блогерами видео нарушения закона об информации и обратилась в суд. Подозрения у надзорного органа вызвали и призывы к борьбе с камерами и штрафами.

Контент блогеров признали запрещенным к распространению на территории России. Судебное постановление вступит в силу в ближайшее время. После этого Роскомнадзор заблокирует страницы молодых людей.

В Instagram у Енилеева 2,1 миллиона подписчиков. На ТОТ САМЫЙ GOSHA подписаны около 460 тысяч человек, а на Кирилла и Богдана «ФЕРРОМОН666» — 55,1 тысячи пользователей.

Ранее РКН привлек к ответственности за неудаление запрещенной информации социальную сеть «ВКонтакте». Речь в том числе шла о контенте с YouTube.