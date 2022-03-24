Роскомнадзор заблокировал сайт украинского разработчика игр S.T.A.L.K.E.R.

Роскомнадзор заблокировал сайт украинской компании GSC Game World – разработчика серии игр S.T.A.L.K.E.R. Ресурс появился в списке заблокированных в России.

При попытке перейти на сайт gsc-game.com появляется надпись: «Доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен по решению суда или по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации».

На сайте РКН уточняется, что ресурс заблокировали по запросу Генпрокуратуры от 24 февраля. Мера принята на основании статьи 15.3 закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Помимо S.T.A.L.K.E.R., компания выпустила игры «Александр», «Герои уничтоженных империй», «Казаки».

Ранее РКН ограничил на территории РФ доступ к сервису News.Google. Причиной стало обеспечение сервисом доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию о ходе спецоперации на Украине. Кроме того, надзорное ведомство ограничило доступ в РФ к материалам телеканала Euronews и вынес официальное предупреждение «Новой газете» за публикацию материала СМИ-иноагента без маркировки.