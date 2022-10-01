Роскомнадзор заблокировал сайт музыкального сервиса SoundCloud | 360°

Общество 01 октября 2022, 22:45 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Роскомнадзор заблокировал сайт музыкального сервиса SoundCloud Роскомнадзор заблокировал сайт музыкального сервиса SoundCloud Unsplash

Читать 360tv в

Роскомнадзор заблокировал сайт SoundCloud, где пользователи распространяли музыку и подкасты. Мобильное приложение аудиостриминговой платформы все еще доступно.

Сайт SoundCloud заблокировали на территории России по требованию Генпрокуратуры от 22 сентября, сообщило издание о подкастах Podcasts.ru. При этом мобильное приложение сервиса продолжает работать. С чем связано ограничение доступа к сайту пока неизвестно.

Реклама

Компанию SoundCloud основали звукорежиссер Алекс Льюнг и музыкант Эрик Вахльфорс. Они зарегистрировали ее летом 2007 года в Германии, а осенью 2008 года официально открыли сайт. Пользователи используют платформу для распространения музыки и подкастов.

Реклама

Ранее Роскомнадзор обратился к руководству американской компании Apple. Причиной стало удаления приложений российской компании VK из AppStore. Ведомство потребовало объяснить причины удаления программ. Как отметили в Роскомнадзоре, решение Apple привело к дискриминации права на свободное получение информации российскими пользователями.

0 0 0 0 0 3