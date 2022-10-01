Роскомнадзор заблокировал сайт музыкального сервиса SoundCloud | 360°

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Роскомнадзор заблокировал сайт музыкального сервиса SoundCloud

Роскомнадзор заблокировал сайт музыкального сервиса SoundCloud

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Роскомнадзор заблокировал сайт SoundCloud, где пользователи распространяли музыку и подкасты. Мобильное приложение аудиостриминговой платформы все еще доступно.

Сайт SoundCloud заблокировали на территории России по требованию Генпрокуратуры от 22 сентября, сообщило издание о подкастах Podcasts.ru. При этом мобильное приложение сервиса продолжает работать. С чем связано ограничение доступа к сайту пока неизвестно.

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Компанию SoundCloud основали звукорежиссер Алекс Льюнг и музыкант Эрик Вахльфорс. Они зарегистрировали ее летом 2007 года в Германии, а осенью 2008 года официально открыли сайт. Пользователи используют платформу для распространения музыки и подкастов.

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Ранее Роскомнадзор обратился к руководству американской компании Apple. Причиной стало удаления приложений российской компании VK из AppStore. Ведомство потребовало объяснить причины удаления программ. Как отметили в Роскомнадзоре, решение Apple привело к дискриминации права на свободное получение информации российскими пользователями.

Роскомнадзор

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