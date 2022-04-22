Роскомнадзор заблокировал сайт игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Жителям РФ ограничили доступ к сайту новой части игры S.T.A.L.K.E.R. Причина блокировки — нарушение российского законодательства. Об этом сообщил «Интерфакс».

Сайт www.stalker2.com заблокировали по требованию Генпрокуратуры РФ. Ведомство сослалось на нарушение закона о призывах к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

Что именно привело к нарушению российского законодательства, пока не уточняется. Новая часть игры посвящена Чернобылю.

Ранее реестр уже блокировал сайт разработчика этой игры. Интернет-ресурс украинской компании GSC Game World внесли в реестр запрещенных площадок 24 марта. Роскомнадзор заблокировал сайт gsc-game.com также по требованию Генпрокуратуры. Тогда ограничение ввели на основании статьи 15.3 закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Помимо S.T.A.L.K.E.R., компания выпустила игры «Александр», «Герои уничтоженных империй», «Казаки».