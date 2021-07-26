Роскомнадзор заблокировал сайт Genius с текстами песен

Роскомнадзор заблокировал популярный сайт Genius, который публикует тексты песен и их подробные разборы. Об этом сообщили в русскоязычной группе сайта в соцсети «ВКонтакте».

В группе уточнили, что пока причины блокировки остаются неизвестными. Сейчас активисты пытаются связаться с руководством сайта, чтобы узнать, возможно ли решить эту проблему. Группы Genius в социальных сетях продолжают свою работу.

Genius — это американский сайт, созданный в 2009 году. На нем собрана внушительная база текстов популярных песен, аннотации к ним, а также стихов и новостей. Регулярно там появляются видео, на которых известные артисты объясняют смысл своих композиций.

Всего с начала 2021 года были заблокированы или удалены 150 сайтов. Некоторые из них были связаны с продажей сертификатов о вакцинации против коронавируса. В Роскомнадзоре подчеркнули, что блокировки производились на основании решений судов или требований Генеральной прокуратуры. Кроме того, из свободного доступа удалили больше тысячи материалов, в которых были недостоверные сведения о COVID-19.