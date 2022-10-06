Роскомнадзор заблокировал сайт экс-сотрудников «Эха Москвы» | 360°

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Роскомнадзор заблокировал сайт экс-сотрудников «Эха Москвы»

Роскомнадзор заблокировал сайт «Эхо», созданный бывшими сотрудниками станции «Эхо Москвы»

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Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к сайту «Эхо» (echofm.online), который запустили бывшие сотрудники радиостанции «Эхо Москвы», на территории Российской Федерации. РКН выполнил требование Генпрокуратуры от 5 октября, указал регулятор.

Блокировку провели на основании статьи 15.3 закона «Об информации», подразумевающей ограничение доступа к информации, содержащей «призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму» и фейкам.

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Создатели «Эха» подтвердили в Telegram-канале, что сайт начали блокировать в России.

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«Мы будем делать все, чтобы оставаться с вами», — говорится в посте.

Радиостанцию «Эхо Москвы» 1 марта отключили от эфира. Генпрокуратура обосновала соответствующее требование тем, что в эфир выходят материалы, призывающие к экстремизму, и ложные сведения о действиях ВС России в рамках спецоперации. Руководители радиостанции заявляли о намерении оспорить решение в судебном порядке.

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