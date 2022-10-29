Роскомнадзор заблокировал принадлежащий Telegram домен t.me | 360°

Важное 29 октября 2022, 23:16 Роскомнадзор заблокировал принадлежащий Telegram домен t.me Роскомнадзор заблокировал принадлежащий Telegram домена t.me по требованию Генпрокуратуры Pxhere

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Домен t.me, который принадлежит мессенджеру Telegram, блокируется Роскомнадзором. Об этом свидетельствуют данные реестра.

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Как следует из сообщения, это сделано это по требованию Генеральной прокуратуры. Короткий домен t.me служит для перехода по ссылкам в мессенджер со сторонних сайтов.

В колонке для внесения в реестр запрещенной указана статья закона «Об информации» 15.3. Она предусматривает ограничение к призывам к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также к недостоверной общественно-значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, иначе говоря, фейкам.

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