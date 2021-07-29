Роскомнадзор заблокировал около 1 тысячи сайтов с поддельными COVID-сертификатами

Роскомнадзор заблокировал на территории России порядка одной тысячи сайтов, на которых продавались поддельные COVID-сертификаты. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С начала года были заблокированы или удалены 976 сайтов и страниц сайтов о продаже поддельных сертификатов о вакцинации. Из них в июле — 934, в июне — 29, в мае — семь, в апреле — пять, в марте — один», — сообщили в Роскомнадзоре

В эту статистику попали и страницы в социальных сетях. Это могли быть конкретные публикации, сообщества или же специально созданные для этого пользовательские аккаунты.

В Роскомнадзоре напомнили, что с апреля в России введена уголовная ответственность за распространение фейков, если ложная информация привела к тяжким последствиям.

По закону нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 300 до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если распространенный фейк повлек смерть человека или произошли другие тяжкие последствия, то штраф составит от полутора до двух миллионов рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.