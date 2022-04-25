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    25 апреля 2022, 13:36

    Роскомнадзор заблокировал больше 85 тысяч фейковых материалов о спецоперации на Украине

    Глава РКН Субботин сообщил о блокировке больше 85 тысяч фейковых материалов о ВС РФ

    Максим Зинкин

    Роскомнадзор с начала специальной операции на Украине заблокирован больше 85 тысяч фейковых материалов о действиях Вооруженных сил России. Об этом РИА «Новости» сообщил глава ведомства Вадим Субботин.

    Роскомнадзор заблокировал больше 85 тысяч фейковых материалов о спецоперации на Украине

    Он подчеркнул, что против России велась целенаправленная информационная кампания, лишь за конец февраля ведомство заблокировало несколько десятков тысяч материалов с противоправной информацией.

    «Распространялась ложная информация о методах, способах ведения боевых действий, якобы атаках по гражданским объектам и мирному населению, значительных потерях в рядах российских войск», — сообщил Субботин.

    Замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров сообщал, что основная волна фейков о спецоперации распространялась не с территории России, а из-за рубежа.