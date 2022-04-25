Роскомнадзор заблокировал больше 85 тысяч фейковых материалов о спецоперации на Украине

Роскомнадзор с начала специальной операции на Украине заблокирован больше 85 тысяч фейковых материалов о действиях Вооруженных сил России. Об этом РИА «Новости» сообщил глава ведомства Вадим Субботин.

Он подчеркнул, что против России велась целенаправленная информационная кампания, лишь за конец февраля ведомство заблокировало несколько десятков тысяч материалов с противоправной информацией.

«Распространялась ложная информация о методах, способах ведения боевых действий, якобы атаках по гражданским объектам и мирному населению, значительных потерях в рядах российских войск», — сообщил Субботин.

Замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров сообщал, что основная волна фейков о спецоперации распространялась не с территории России, а из-за рубежа.