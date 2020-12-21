Роскомнадзор заблокировал больше тысячи фейков о коронавирусе

С начала 2020 года Роскомнадзор ограничил доступ более чем к тысяче недостоверных материалов о COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В основном речь шла об умышленном распространении коронавируса с помощью тестов и прививок, приводилась ложная статистика по числу заражений и смертей. Также блокировались ресурсы, распространяющие поддельные лекарства, и мошеннические сайты, предлагавшие справки и пропуска, сообщили «Известия».

По мнению члена Общественной палаты, главы «Лига безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, реальное число недостоверных сообщений гораздо выше.

«По нашим данным, с октября по 10 декабря был выявлен 6631 фейк о COVID-19, из них 1476 — о вакцине», — заявила она изданию.

Во время первой волны эпидемии организация насчитала 8206 фейков. Таким образом, всего «Лига безопасного интернета» выявила свыше 14,5 тысячи случаев недостоверной информации.

По словам Мизулиной, социальные сети не торопятся блокировать фейки на своих площадках.

В свою очередь, в «Одноклассниках» заявили, что к очевидным фейкам, как, например, к информации о защите от коронавируса с помощью молотого перца в супе, доступ ограничивается. Когда речь идет о неподтвержденных, но и не опровергнутых данных, они не блокируются.

Во «ВКонтакте» сказали, что закрывают доступ к информации, которая вводит в заблуждение. Также там реагируют на сигналы пользователей и регуляторов, добавили в пресс-службе.