Роскомнадзор внес четыре сервиса «Яндекса» в реестр организаторов распространения информации

Четыре сервиса «Яндекса» — «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Go», «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» — внесли в реестр организаторов распространения информации. Нахождение в списке обязывает их хранить и передавать любые доступные сведения о пользователях властям или силовикам.

Оказавшиеся в реестре ОРИ сервисы предоставляют бытовые услуги — доставку еды, расписание общественного транспорта, такси, прокат самокатов и каршеринг.

В пресс-службе «Яндекса», уточнило издание Znak, напомнили об обязанности компании исполнить полученное от Роскомнадзора требование в соответствии с законом.

С 2014 года в реестре находятся другие сервисы «Яндекса» — «Яндекс.Почта», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.МойКруг».

Операторы связи и организаторы распространения информации хранят и передают данные в рамках «пакета Яровой».