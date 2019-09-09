Роскомнадзор увидел двойные стандарты в политической рекламе на Facebook

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что зарубежные интернет-компании используют двойные стандарты при рассмотрении вопросов политической рекламы. Такое заявление он сделал по итогам «дня тишины» и самих выборов.

«Если вы обратили внимание на комментарий компании Facebook, они говорит о том, что если бы к ним обратились, то они рассмотрели и в положенные сроки приняли бы решение по поводу распространения политической рекламы. В результате одного обращения пользователя компании Facebook был заблокирован аккаунт Мосгоризбиркома — и это факт. В то же время та реклама, которая относится к категории политической и по поводу которой высказался Роскомнадзор, Общественная палата, парламент РФ, — с ней ничего не произошло», — цитирует «Интерфакс» Жарова.

По мнению главы Роскомнадзора, со стороны Facebook были допущены двойные стандарты и попытка повлиять на выборы в России.

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В воскресенье Роскомнадзор объявил, что на ресурсах Google и Facebook во время выборов в РФ размещалась политическая реклама. Надзорное ведомство оценило это как вмешательство во внутренние дела России и препятствование в проведении демократических выборов.

В Facebook на это сообщили, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства в странах несут рекламодатели. В Google ответили, что политическая реклама должна соответствовать местным законодательным требованиям.

Единый день голосования в России в 2019 году проходил 8 сентября.