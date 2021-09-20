Роскомнадзор усилит контроль за пользователями в Сети

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора в 2022 году запустит систему «Окулус», которая будет заниматься поиском запрещенного контента в изображениях и видео. Искусственный интеллект (ИИ) будет находить порнографические и экстремистские материалы, пропаганду наркотиков, а также призывы к массовым беспорядкам и самоубийству. Об этом написала газета «Коммерсант».

Газета отметила, что сейчас нарушения ищут вручную. Предполагается, что система поможет ускорить процесс. Об этом говорится в документации, которая опубликована на сайте Госзакупок.

На создание системы уйдет от десятков до сотен миллионов рублей, на ее эксплуатацию могут потратить миллиарды, такое мнение высказал совладелец компании «Ленит-Терком» Владимир Уфнаровский.

Исполнительный директор Artezio Павел Адылин предположил, что разработка «Окулуса» станет проблематичной. Возможно, если ролики и изображения будут предварительно проверять, то скорость доступа в Сеть сильно замедлится.

Ранее Роскомнадзор посчитал блокировку Мосгоризбиркома в Twitter вмешательством в выборы.