Роскомнадзор составит список распространителей фейкньюс

Об этом сказано в материалах доклада главы ведомства Александра Жарова, подготовленном к журналистскому форуму «Вся Россия» в Сочи.

«Мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении „фейков“», — указано в докладе.

Ожидается, что в перечне будут указаны адреса страниц, которые распространяют недостоверную информацию. Кроме того, будет описан характер такой информации.

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Форум Союза журналистов России «Вся Россия» стартовал в этом году 21 сентября в Сочи. Всего в этом году в мероприятии примут участие более тысячи российских журналистов, ожидаются также гости из-за рубежа. В числе гостей — представители журналистских сообществ США, Индии, Перу, Сербии, Польши, Китая, Израиля, других стран мира.

В рамках форума запланированы дискуссии, встречи с чиновниками, мастер-классы и другие события. Форум завершит свою работу 27 сентября.