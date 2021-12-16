Роскомнадзор составил на «Муз-ТВ» протокол за вредную для детей информацию

Роскомнадзор вновь составил протоколы на телеканал «Муз-ТВ» и его бывшего программного директора Андрея Разыгрева. Причиной, по мнению ведомства, стала вредная для детей продукция СМИ.

«В судебный участок мирового судьи № 361 поступили протоколы, составленные по части 2 статьи 13.21 КоАП», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу Басманного суда. По данной статье телеканалу грозит штраф до 200 тысяч рублей, а Разыграеву — до 20 тысяч.

Ранее Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на один миллион рублей. Причиной для такой санкции стала пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди детей, которую связали с появлением на премии канала блогера Дани Милохина в платье и певца Филиппа Киркорова с блогером Александром Давой, старательно изображавших гей-пару в компании полураздетых мужчин.

Разыграев при этом был оштрафован на 100 тысяч рублей.

Впоследствии теперь уже экс-программный директор был уволен с телеканала. Сам он заявил, что причиной стало отнюдь не это громкое дело.