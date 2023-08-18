Общество 18 августа 2023, 14:42 Роскомнадзор согласился рассмотреть запрет на кадры атак БПЛА Роскомнадзор рассмотрит законопроект о запрете съемок атак БПЛА, если его внесут РИА «Новости»

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Если в России разработают законопроект о запрете на публикацию момента и последствий атак беспилотниками, Роскомнадзор рассмотрит его. RT заявили об этом в пресс-службе ведомства.

«В случае поступления законопроекта рассмотрим в соответствии со сферой ведения», — заявили журналистам.

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Депутаты Госсовета Крыма предложили штрафовать россиян за публикацию фото и видео атак беспилотниками по территории своей страны. Их идею поддержали в думском комитете по обороне. Если закон примут, частных лиц смогут наказывать на сумму до 30 тысяч рублей, компании — до 300 тысяч рублей.

Адвокат Мария Ярмуш поддержала это предложение. По ее словам, информация о результатах атак, даже безуспешных, поможет противнику скорректировать новые удары. Специалист выразила уверенность, что запрет на съемку обезопасит жителей Крыма и приграничных регионов.