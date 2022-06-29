Роскомнадзор сможет контролировать передачу личных данных из России в другие страны

Новые поправки подготовили в Госдуме ко второму чтению законопроекта об усилении защиты персональных данных. Об их содержании написала «Парламентская газета».

Если поправки примут, Роскомнадзор сможет ограничивать передачу личных данных за границу, если сочтет, что они представляют угрозу для обороны, безопасности и основ конституционного строя.

«Уже сегодня по закону оператор, направляющий персональные данные россиян за границу, обязан удостовериться, что они будут надлежащим образом обрабатываться и храниться. Такая проверка осуществляется в течение тридцати дней, поэтому фактически для операторов новых обязанностей не возникает», — отметил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн.

Если в какой-то компании произошла утечка данных, законопроект обязывает ее в течение суток уведомить об этом Роскомнадзор. Поправками уточнили, что этот период начинается не с момента самого инцидента, а после того, как о нем стало известно ответственным сотрудникам. При этом срок, в течение которого компания должна провести внутреннее расследование и представить его результаты в Роскомнадзор, предложили увеличить до 72 часов.