Общество 01 сентября 2023, 19:25 Роскомнадзор с 2 сентября будет блокировать сайты с пропагандой ЛГБТ Роскомнадзор: блокировка сайтов с пропагандой ЛГБТ начнется 2 сентября РИА «Новости»

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Роскомнадзор с 2 сентября начнет блокировать сайты, которые в течение суток после получения от ведомства уведомления не удалят ЛГБТ-контент. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин на отраслевой конференции «Книжный рынок России — 2023».

Субботин подчеркнул, что с 1 сентября 2023 года вступил в силу приказ Роскомнадзора о критериях блокировки ЛГБТ-контента, пропаганды педофилии и смены пола.

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«Уже с завтрашнего дня начнем при неудалении по нашим требованиям <…> блокировать интернет-ресурсы», — указал замглавы ведомства.

Он призвать более ответственно подойти к вопросу распространения запрещенного контента в интернете и прислушаться к новым законодательным реалиям.

По установленным критериям, материал заблокируют при наличии искаженной информации о традиционных и нетрадиционных сексуальных отношениях и оправдании отказа от традиционных отношений. Ограничения коснутся и того контента, который направлен на формирование положительного отношения к смене пола.

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