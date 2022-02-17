Роскомнадзор разработает рекомендации по обработке биометрии

Рекомендации по обработке биометрических персональных данных разработают в России. Созданием руководства для операторов займется Роскомнадзор.

«Принято решение создать рабочую группу в рамках совета по разработке методических рекомендаций Роскомнадзора операторам по вопросу обработки биометрических персональных данных», — сообщили на сайте ведомства.

Решение о создании группы приняли во время заседания Консультативного совета при Роскомнадзоре. В обсуждении вопроса участвовали Торгово-промышленной палаты, общественной организации «Опора России», Национального совета финансового рынка и другие специалисты.

Еще во время заседания поднималась тема итогов работы ведомства по защите прав россиян в области персональных данных в 2021 году. Сотрудники Роскомнадзора провели четыре тысячи контрольных мероприятий.

«В 80% случаев найдены нарушения требований к обработке персональных данных. За год только составлено 225 протоколов об административных правонарушениях», — уточнили на сайте.

Чаще всего нарушения касались незаконной обработки персональной информации и отказа уничтожить подобные сведения.