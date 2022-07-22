Роскомнадзор разблокировал сайт Tor Project

Роскомнадзор разблокировал сайт браузера Tor. Решение о разблокировке было вынесено судом в мае. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам или страницам сайтов в интернете.

Сайт исчез из реестра заблокированных страниц, доступ к Tor Project для российских пользователей больше не ограничен.

Саратовский районный суд в декабре вынес решение о блокировке сайта из-за размещения на нем информации, обеспечивающей доступ к противоправному контенту. Однако 19 мая Саратовский областной суд отменил решение предыдущей инстанции, объяснив это нарушениями норм процессуального права — владелец сайта не был привлечен к участию в деле. В пресс-службе суда сообщили, что дело направлено на новое рассмотрение.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт одного из крупнейших в мире фотобанков Depositphotos, сообщило ИА Nation News.