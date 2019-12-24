Роскомнадзор рассказал о законных способах «контроля» за работниками

По Трудовому кодексу Российской Федерации работодатель в праве создавать особые условия для работников. Однако он обязан установить локальные правовые акты. Согласно им определяется порядок обработки персональных данных, права и обязанности сотрудников. Работодателю также необходимо ознакомить с актами персонал.

«Учитывая вышеизложенное, обработка персональных данных работников, в том числе фото-, видео- и аудиозапись, при условии уведомления работников об изменении условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, в соответствии со статьей 74 ТК РФ, не будет противоречить требованиям законодательства Российской Федерации, при осуществлении ознакомления работников под роспись с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, согласно пункту 8 статьи 86 ТК РФ, а также соблюдения условий по оформлению письменной формы согласия», — уточнил Роскомнадзор.

Ведомство обратило внимание на то, что наниматель в некоторых случаях имеет право обрабатывать данные о сотрудниках без их письменного согласия. Специалисты пояснили, что работник может обратиться в Роскомнадзор, если сомневается в законности действий работодателя. Для этого необходимо иметь материалы, которые подтвердят факт нарушения.