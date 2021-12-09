Роскомнадзор проверит утечку данных пациентов наркологической клиники Verimed. Накануне база на 250 тысяч записей якобы появилась в интернете.

Специалисты по информбезопасности отметили, что людям, которые оказались в этой базе, грозит либо рекламный спам, либо шантаж или вымогательство. Об этом сообщил «Коммерсант».

Роскомнадзор планирует направить требование предоставить информацию об утечке данных пациентов в наркологическую клинику.

Как сообщил «Коммерсант», утечку обнаружила компания Infosecurity a Softline. Замгендиректора компании Игорь Сергиенко нашел 3 декабря в Telegram канал, где предлагается база.

В объявлении о продаже данных пациентов наркологической клиники сообщалось, что база содержит 250 тысяч записей, включая паспортные данные, мобильный телефон, адрес, год реабилитации, фотоархив и историю болезни, а также корпоративные данные медицинского учреждения. Компания оповестила клинику об утечке, однако реакции не последовало.

В Роскомнадзоре отметили, что пострадавшие могут потребовать от виновного лица компенсацию.