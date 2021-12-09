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    09 декабря 2021, 10:02

    Роскомнадзор проверит утечку данных пациентов наркологической клиники

    Роскомнадзор проверит утечку данных пациентов наркоклиники Verimed

    Екатерина Шамина

    Роскомнадзор проверит утечку данных пациентов наркологической клиники Verimed. Накануне база на 250 тысяч записей якобы появилась в интернете.

    Роскомнадзор проверит утечку данных пациентов наркологической клиники

    Специалисты по информбезопасности отметили, что людям, которые оказались в этой базе, грозит либо рекламный спам, либо шантаж или вымогательство. Об этом сообщил «Коммерсант».

    Роскомнадзор планирует направить требование предоставить информацию об утечке данных пациентов в наркологическую клинику.

    Как сообщил «Коммерсант», утечку обнаружила компания Infosecurity a Softline. Замгендиректора компании Игорь Сергиенко нашел 3 декабря в Telegram канал, где предлагается база.

    В объявлении о продаже данных пациентов наркологической клиники сообщалось, что база содержит 250 тысяч записей, включая паспортные данные, мобильный телефон, адрес, год реабилитации, фотоархив и историю болезни, а также корпоративные данные медицинского учреждения. Компания оповестила клинику об утечке, однако реакции не последовало.

    В Роскомнадзоре отметили, что пострадавшие могут потребовать от виновного лица компенсацию.