Роскомнадзор проверит происхождение фейков о военных действиях у российской границы

Роскомнадзор проверит, откуда появилась фейковая информация в соцсети TikTok о военных действиях вблизи российских границ. Жалобу в ведомство подала Лига безопасного интернета.

«Роскомнадзор изучает факты, изложенные в письме Лиги безопасного интернета. В случае выявления признаков недостоверной информации РКН обратится в Генпрокуратуру для принятия решения о блокировке фейков», — об этом ТАСС сказали в среду в пресс-службе ведомства.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила ТАСС, что в TikTok они обнаружили 546 фейковых публикаций на тему боевых действий вблизи российской границы. В роликах, по ее словам, рассказано о российских военнослужащих, участвующих в военной операции на территории ДНР, а также представлена недостоверная информация об эвакуации жителей Москвы.

В Роскомнадзоре отметили, что прокуратура пока не обращалась к ним с просьбой принять меры по ограничению доступа к интернет-ресурсам, распространяющим фейки. В ведомстве напомнили, что публикация заведомо недостоверной информации влечет наложение административного штрафа до пяти миллионов рублей на юридических лиц.