Роскомнадзор продлил действие антипиратского меморандума до 1 августа. За время действия документа из поисковой выдачи «Яндекса» удалено около 11,7 миллиона ссылок на пиратский контент.

«Представители правообладателей, владельцев видеохостингов и операторов поисковых систем продлили действие Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав до 1 августа 2021 года», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Согласно меморандуму ведомство создало реестр ссылок на пиратский контент, который ведет медиа-коммуникационный союз. Поисковики сверяются с реестром каждые пять минут и удаляют появившиеся в нем ссылки в течение шести часов. Держатель реестра проверяет законность присланных правообладателями ссылок.

На площадке медиа-коммуникационного союза разработали закон, в котором отразятся механизмы борьбы с пиратским контентом на компании, не подписавшие этот меморандум. Сейчас документ подписан компаниями: «Первый канал», «ВГТРК», «СТС Медиа», «Газпром-Медиа Холдинг, «Национальная Медиа Группа», Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Ассоциация «Интернет-видео», «Яндекс», «Mail.ru Group», «Rambler Group», «ГПМ Партнер», «Руформ», «Кинопоиск» и Ассоциация анимационного кино.