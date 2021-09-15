Роскомнадзор предупредил СМИ об ответственности за нарушения законодательства о выборах

В Роскомнадзоре обратили внимание СМИ на необходимость неукоснительного соблюдения норм и требований российских законов в период подготовки и проведения выборов. Ведомство разместило на своем сайте информацию для прессы в целях профилактики нарушений.

Редакции попросили внимательно отнестись к требованиям федеральных законов о выборах в Госдуму и основных гарантиях избирательных прав и права участия россиян в референдуме.

«Согласно законодательству, расходы на проведение предвыборной агитации кандидатов и политических партий могут осуществляться только через соответствующие избирательные фонды», — напомнили в надзорном органе.

В Роскомнадзоре назвали недопустимым оказание любых услуг, связанных с предвыборной агитацией, в том числе размещение агитационных материалов в СМИ и интернете, с нарушением установленного законодательством порядка.

Представителям редакций сетевых изданий и СМИ, подчеркнули в ведомстве, при профессиональной деятельности запрещена предвыборная агитация, выпуск и распространение любых подобных материалов.

«За нарушение указанных требований законодательства предусмотрена административная ответственность. В адрес редакций ряда СМИ ведомство уже направило в связи с выявленными нарушениями письменное предупреждение соблюдать законодательство РФ о выборах», — заключили в Роскомнадзоре.