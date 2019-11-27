  • Роскомнадзор предупредил о краже персональных данных перед «Черной пятницей»

    27 ноября 2019, 14:46

    Анатолий Минкин

    Покупателям интернет-магазинов следует быть аккуратнее в преддверии «черной пятницы», так как в Сети активизируются мошенники, которые под видом распродаж занимаются незаконным сбором персональных данных. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
    Роскомнадзор предупредил о краже персональных данных перед «Черной пятницей»

    Специалисты из управления по защите прав субъектов персональных данных заявили, что после получения анкетных данных, адреса, банковских реквизитов и прочей информации мошенники могут использовать их для «спамерских» баз данных и даже для кражи денег с банковских карт.

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    В большинстве случаев мошенники подделывают главные страницы своих сайтов под дизайн известных интернет-магазинов с использованием известных брендов, которые принимают участие в акции.

    Для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников ведомство посоветовало пользователям проверять у сайтов наличие SSL сертификата. На странице, где пользователя просят ввести личные данные, используется шифрование SSL. Это значит, что в строке адрес начинается с «https://». Если адрес сайта начинается на «http://», это повод усомниться в оригинальности страницы.

    Кроме того, если видна разница в оформлении по сравнению с оригинальным сайтом, присутствуют подозрительные платежные формы, или при клике пользователя перекидывает на другой ресурс — значит это фишинговый сайт. Его единственная цель получить персональные данные покупателя.