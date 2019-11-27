Роскомнадзор предупредил о краже персональных данных перед «Черной пятницей»

Специалисты из управления по защите прав субъектов персональных данных заявили, что после получения анкетных данных, адреса, банковских реквизитов и прочей информации мошенники могут использовать их для «спамерских» баз данных и даже для кражи денег с банковских карт.

В большинстве случаев мошенники подделывают главные страницы своих сайтов под дизайн известных интернет-магазинов с использованием известных брендов, которые принимают участие в акции.

Для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников ведомство посоветовало пользователям проверять у сайтов наличие SSL сертификата. На странице, где пользователя просят ввести личные данные, используется шифрование SSL. Это значит, что в строке адрес начинается с «https://». Если адрес сайта начинается на «http://», это повод усомниться в оригинальности страницы.

Кроме того, если видна разница в оформлении по сравнению с оригинальным сайтом, присутствуют подозрительные платежные формы, или при клике пользователя перекидывает на другой ресурс — значит это фишинговый сайт. Его единственная цель получить персональные данные покупателя.