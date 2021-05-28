Роскомнадзор предупредил Disney из-за ЛГБТ-мультфильма

Телеканал Disney получил предупреждение Роскомнадзора из-за мультфильма Out. Причиной стала нетрадиционная сексуальная ориентация главного героя, сообщили в пресс-службе РКН.

В своем письме ведомство напомнило телеканалу о том, что российское законодательство запрещает распространение среди детей информации, отрицающей семейные ценности и пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.

«Кроме того, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением средств массовой информации является административным правонарушением (ст. 6.21 КоАП РФ)», — напомнили в Роскомнадзоре.

РКН порекомендовал представителям Disney строго соблюдать законы РФ и не допускать распространения вредного контента, который может причинить вред здоровью и развитию детей.

Ранее внимание надзорных ведомств привлекли японские мультфильмы. Аниме связали с самоубийствами и назвали угрозой для подрастающих россиян.

В конце апреля Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга запретил несколько ссылок с сериалами «Зомбиленд. Сага», «Кошачий рай», «Любимчик принцесс», «О моем перерождении в слизь» и «Этот замечательный мир».

Об опасности аниме также заявляла детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. По ее словам, герои японских мультфильмов зачастую имеют суицидальные наклонности.