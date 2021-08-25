Роскомнадзор предложил решить проблему с нелегальным сим-картами на уровне закона

Около 300 тысяч серых сим-карт изъяли в России с 2017 года. Об этом сообщили газете «Известия» в Роскомнадзоре. Часто мобильные операторы пренебрегают проверкой достоверности данных об абоненте. Из-за этого сим-картой с неустановленным владельцем могут пользоваться мошенники. Ведомство заявило, что новый закон о регистрации корпоративных номеров на сайте госуслуг и проверке данных Роскомнадзором может уменьшить число серых сим-карт.

В пресс-службе ведомстве рассказали, что обелить рынок поможет новый закон, по которому все юридические лица и ИП до 30 ноября этого года обязаны внести данные о пользователях корпоративных сим-карт в специальный реестр на сайте госуслуг.

Роскомнадзор будет контролировать сведения в рамках новой системы, а в случае нарушений он станет блокировать номера. Работа организационных и технических полномочий будет возложена на радиочастотную службу.

Операторов сети в 2018 году обязали самостоятельно проверять достоверность данных об абоненте и в случае расхождений не оказывать услуги. Тем не менее компании часто пренебрегают этим. В 2018 году было изъято более 83,7 тысячи симок, в 2019-м — 56,5 тысячи, в 2020-м — 41 тысяча. При этом в 2021 году цифра составила 12,3 тысячи.

«Система идентификации абонентов поможет закрыть схему распространения сим-карт, зарегистрированных на „левые“ компании, большинство из которых уже даже прекратили свое существование», — написало издание.

В материале сказано, что принятый закон не решит проблему окончательно. Ведь злоумышленники, скорее всего, перейдут на номера, которые оформлены на подставных физлиц.

Сейчас в России находится около 11 миллионов серых сим-карт, рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, законы для обеления рынка принимались и раньше. Например, был введен запрет покупки сим-карт без паспорта и в необорудованных местах. Однако до сих пор симку можно купить на рынках или вокзалах по чужим данным.