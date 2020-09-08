Роскомнадзор пожаловался на цензуру в YouTube из-за ограничений на фильм «Беслан»

«В письме ведомства, направленном в понедельник руководству Google LLC, говорится, что фильм отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый. При этом он транслировался в эфире общероссийского обязательного общедоступного телеканала „Россия 1“ и не содержит какой-либо запрещенной информации», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Представители ведомства уточнили, что считают сложившуюся ситуацию применением цензуры, хотя она запрещена на территории нашей страны. Письмо относится ко всем сервисам Google, не только к YouTube.

Представители Google уже ответили на претензии Роскомнадзора. Они подтвердили, что возрастные ограничения на фильм действительно наложили из-за сцен насилия и жестокости, передает ТАСС.

Фильм «Беслан» Александра Рогаткина представили в годовщину трагедии. Документальная картина показывает события тех дней глазами пострадавших и их родных. Комментарий удалось получить даже у единственного выжившего террориста, который сейчас отбывает наказание в колонии «Полярная сова». Съемки фильма заняли два месяца.