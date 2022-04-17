Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК

Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube снять с каналов отделений ВГТРК ранее наложенные ограничения.

«Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК, принадлежащих российским государственным региональным СМИ», — говорится в сообщении ведомства, которое было опубликовано на сайте РКН.

Такие шаги в отношении российских СМИ, как подчеркнули в Роскомнадзоре, нарушают в корне ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Блокировку каналов российских государственных СМИ в ведомстве назвали недопустимой. В Роскомнадзоре потребовали незамедлительно снять все наложенные ограничения, проинформировать ведомство, и пояснить причины их введения.

Сегодня днем Роскомнадзор направил обращение с требованием к компании Google о немедленном восстановлении на видеохостинге YouTube доступа к каналу филиала ВГТРК в Чеченской Республике. От администрации видеохостинга и головной компании также ждут объяснений причин блокировки.