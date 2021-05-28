Роскомнадзор потребовал удалить из Instagram оскорбляющий память ветеранов пост

Социальная сеть Instagram должна удалить публикацию, которая оскорбляет память ветеранов Великой Отечественной войны. Требование предъявили в Роскомнадзоре.

Ведомство обратилось с запросом в администрацию американской компании Facebook, сообщила пресс-служба РКН.

«Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием удалить материал, оскорбляющий память ветеранов Великой Отечественной войны», — отмечено в публикации.

В Facebook должны отчитаться перед Роскомнадзором после выполнения требования. Противоправную публикацию, уточнили в пресс-службе надзорного органа, обнаружили в принадлежащей компании соцсети Instagram.

«Распространение на территории Российской Федерации сведений, выражающих явное неуважение к обществу, которое проявляется в очернении воинской славы и памятных дат России, <…> совершенном публично, преследуется по закону и относится к уголовно наказуемым деяниям», — напомнили в РКН.

Ранее ведомство направило предупреждение телеканалу Disney из-за мультфильма Out с ЛГБТ-тематикой.