Роскомнадзор потребовал снять ограничения с аккаунта телеканала «Крым-24»

Роскомнадзор потребовал снять все ограничения с аккаунта телеканала «Крым 24» в Instagram. Ведомство обвинило компанию Facebook Inс в нарушении ключевых принципов свободного распространения информации.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в России направила письмо американской компании. Об этом сообщил «Интерфакс».

Роспотребнадзор считает, что блокировка аккаунта крымского телеканала нарушает беспрепятственный доступ людей к информации и является актом цензуры.

Аккаунт телеканала «Крым 24» в Instagram частично был заблокирован 12 марта. Владельцы аккаунта могут публиковать фото без текстового сопровождения.

В этот же день Google наложил ограничения на показ документального фильма «Крым. Путь на Родину», снятого первым замглавы ВГТРК Андреем Кондрашовым. Перед демонстрацией на YouTube появляется предупреждение, что фильм содержит материалы, которые могут шокировать. Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину», опубликованного на YouTube-канале «России 24».