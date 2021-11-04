Роскомнадзор потребовал разблокировать в Instagram видео с гимном России

Роскомнадзор потребовал разблокировать видео с гимном России в Instagram. Его в преддверии Дня народного единства опубликовало на своей странице издание «Вести Алтай».

«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc. с требованием снять все ограничения, наложенные на видеоролики, содержащие гимн Российской Федерации либо его фрагменты, и проинформировать об этом Роскомнадзор», — передал ТАСС слова представителя пресс-службы РКН.

В ведомстве отметили, что гимн, как и другие государственные символы, не является объектом авторских прав. Поэтому, по мнению представителей, блокировка материалов, содержащих фрагменты государственного гимна России, недопустима.

Издание «Вести Алтай» опубликовало на своей странице в Instagram клип с сибирскими музыкантами, которые исполняли гимн России. Но платформа оперативно этот пост заблокировала, так как, по их мнению, он содержит песню Alles was zählt / 01 — Folge 193, напоминающую гимн. Решение соцсети на этот счет после вмешательства Роскомнадзора пока неизвестно.