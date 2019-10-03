Роскомнадзор потребовал объяснений от Сбербанка после утечки данных клиентов
В Сбербанке допустили, что слить данные 60 млн клиентов мог сотрудникПодробнее
«Роскомнадзор утром в четверг, 3 октября, направил в адрес Сбербанка России письмо с требованием предоставить информацию о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов ПАО „Сбербанк России“», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Кроме того, банк должен отчитаться о лицах, которые допустили произошедшее. Также Сбербанк обязали рассказать о действиях, которые были приняты, чтобы исправить последствия утечки информации.
«Специалистами Роскомнадзора установлено, что на сегодняшний день база не распространяется в открытом доступе. Продолжается работа по изучению обстоятельств случившегося», — отметили в ведомстве.
Как стало известно, база данных Сбербанка попала в Сеть, где мошенники предлагали купить персональные данные клиентов. В списке злоумышленников были данные как минимум о 200 кредитных картах, но заявлялось 60 миллионов кредиток.