Роскомнадзор потребовал объяснений от Сбербанка после утечки данных клиентов

Данные порядка 60 миллионов кредитных карт клиентов Сбербанка попали в руки мошенников. Сейчас базы нет в открытом доступе, но Роскомнадзор потребовал от банка предоставить все сведения о причинах утечки личной информации граждан.

В Сбербанке допустили, что слить данные 60 млн клиентов мог сотрудник Подробнее

«Роскомнадзор утром в четверг, 3 октября, направил в адрес Сбербанка России письмо с требованием предоставить информацию о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов ПАО „Сбербанк России“», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, банк должен отчитаться о лицах, которые допустили произошедшее. Также Сбербанк обязали рассказать о действиях, которые были приняты, чтобы исправить последствия утечки информации.

«Специалистами Роскомнадзора установлено, что на сегодняшний день база не распространяется в открытом доступе. Продолжается работа по изучению обстоятельств случившегося», — отметили в ведомстве.

Как стало известно, база данных Сбербанка попала в Сеть, где мошенники предлагали купить персональные данные клиентов. В списке злоумышленников были данные как минимум о 200 кредитных картах, но заявлялось 60 миллионов кредиток.