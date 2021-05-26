Роскомнадзор поставил ультиматум иностранным соцсетям. До 1 июля они должны локализовать базы данных российских пользователей.

О требовании РКН заявил заместитель главы ведомства Милош Вагнер, сообщил ТАСС.

По законодательству иностранные площадки, которые обрабатывают персональные данные российских пользователей, должны хранить их на территории РФ.

«До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей», — подчеркнул Вагнер.

За отказ хранить персональные данные пользователей на территории России предусмотрен штраф. Его максимальная сумма для юридических лиц составляет до шести миллионов рублей.

Законопроект о штрафных санкциях за это нарушение был принят в 2019 году. До этого IТ-компании привлекали к ответственности по статье «Непредставление сведений» (ст. 19.7 КоАП РФ).

В ноябре прошлого года за нарушение закона о локализации баз данных российский суд оштрафовал Twitter на четыре миллиона рублей. Компания обжаловала это решение, но 13 мая Мосгорсуд признал его законным.