Роскомнадзор попросил российские СМИ не публиковать карикатуры, задевающие чувства мусульман
Представитель Роскомнадзора Кристина Зуйкина рассказала «Ридусу», что ведомство попросило отечественные СМИ воздержаться от публикации графических материалов, которые задевают чувства верующих.
«Имеются в виду карикатуры, которые задевают чувства мусульман», — разъяснили в Роскомнадзоре.
Отмечается, что распространение подобных материалов квалифицируется как разжигание религиозной и национальной розни. В ведомстве обозначили, что все ресурсы, которые опубликуют такие материалы, будут заблокированы.