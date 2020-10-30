Роскомнадзор попросил российские СМИ не публиковать карикатуры, задевающие чувства мусульман

«Имеются в виду карикатуры, которые задевают чувства мусульман», — разъяснили в Роскомнадзоре.

Отмечается, что распространение подобных материалов квалифицируется как разжигание религиозной и национальной розни. В ведомстве обозначили, что все ресурсы, которые опубликуют такие материалы, будут заблокированы.