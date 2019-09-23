Роскомнадзор пообещал «борьбу снаряда и брони» в блокировке Telegram

Результаты работы новой системы блокировки Telegram и противодействия запрещенному контенту будут представлены общественности в течение года, заверил глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, грядет битва снаряда и брони.

По словам главы федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, сейчас ведомство разрабатывает новую систему противодействия запрещенному контенту. Система будет учитывать не только традиционные способы блокировки, такие как бан по IP. Нынешние же системы блокировки контента технически не способны полностью заблокировать запрещенный ресурс.

«Мы над этим вопросом работаем. Я думаю, что в пределах года нам будет, что вам рассказать», — заявил Жаров в ходе форума «Вся Россия» Союза журналистов России. Слова главы РКН привело РИА «Новости».

По словам Жарова, в Telegram работают грамотные и опытные программисты. Им под силу оперативно менять конфигурацию мятежного мессенджера.

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«Это будет борьба снаряда и брони… Пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному», — заверил Жаров.

Telegram стал в России вне закона после того, как его администрация отказалась предоставить спецслужбам ключи шифрования. В результате конфликта суд принял решение заблокировать мессенджер на территории России. Несмотря на все усилия РКН, Telegram остается доступным большинству пользователей в России.