Роскомнадзор подтвердил составление двух протоколов на «Муз-ТВ» за гей-пропаганду

Редакция «Муз-ТВ» и ее главный редактор получили предупреждение от Роскомнадзора за пропаганду ЛГТБ среди несовершеннолетних при трансляции премии телеканала. В надзорном органе составили по этому поводу два административных протокола.

Показ подобных материалов, уточнили в РКН для «Интерфакса», в России возможен только с пометкой «18+» и после 23:00 по местному времени.

«Независимая экспертиза записи мероприятия подтвердила наличие нарушений законодательства, выявленных специалистами Роскомнадзора», — пояснили в надзорном органе.

Что именно подразумевалось под пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, в РКН объяснять не стали.

Специалисты ведомства вынесли предупреждение и составили протоколы по результатам проведенной экспертизы. Теперь «Муз-ТВ» грозит административный штраф до миллиона рублей или приостановление деятельности телеканала на срок до 90 суток.

Вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности рассмотрит суд. Заседание по этому вопросу должно пройти 17 ноября в Басманном суде Москвы.