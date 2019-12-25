Роскомнадзор подал в суд на два почтовых сервиса

Почтовые сервисы Mailbox.org и Scryptmail.com решили заблокировать. Соответствующие иск подал в Таганский районный суд Москвы Роскомнадзор.

Как пишет RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства, решением для подачи исков стало игнорирование запроса о предоставлении данных. Компании SCRYPTmail LLC и Heinlein Support GmbH должны были отправить в Роскомнадзор информацию, чтобы их включили в реестр организаторов распространения информации. Но сервисы не стали отвечать на запрос.

«Нам не известно ни о каком запросе Роскомнадзора, на который мы должны были бы ответить. У нас нет официального письма от властей, и мы не получили соответствующего запроса от немецких властей», — заявили в Mailbox.org и добавили, что крайне удивлены обвинениями ведомства.

Согласно закону, после включения в реестр компании обязуются сохранять данные пользователей и предоставлять их правоохранителям по запросу.

В сентябре РБК сообщал, что ФСБ и Роскомнадзор хотят добиться блокировки этих двух сервисов из-за того, что они распространяют ложную информацию о терактах. Тогда в компании также были направлены запросы на предоставление данных, но реакции не последовало.