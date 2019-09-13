Роскомнадзор оценил качество мобильной связи на северо-восточном участке ЦКАД

В ходе оценки качества услуг операторов мобильной связи на северо-восточном участке строящейся Центральной кольцевой автодороги Московской области учитывался процент покрытия, качество голосового соединения и передачи SMS-сообщений, а также скорость приема и передачи данных

Общий процент покрытия участка мобильной связью составил 71,07% (GSM — 99,99%; UMTS — 90,75%; LTE — 22,48%). При этом наименьший процент покрытия GSM — у ПАО «МегаФон» (99,84%); UMTS и LTE — у ПАО «ВымпелКом» (60,06% и 14,68% соответственно).

По качеству голосового соединения и передаче SMS-сообщений операторы показали примерно одинаковые результаты. По данным ведомства, доля неуспешных попыток голосового соединения варьируется от 0,7% до 1,3%, а доля недоставленных SMS-сообщений — от 0,2% до 1,5%.

Максимальные средние скорости передачи данных зафиксированы у ПАО «МТС» — 12 Мбит/сек. и у ООО «Т2 Мобайл» — 9 Мбит/сек. Наименьший результат у ПАО «ВымпелКом» — около 5 Мбит/сек.

«Центральная кольцевая автодорога — важный и масштабный проект по развитию инфраструктуры в Московской области. Tele2 уделяет особое внимание качеству покрытия сети в Московском регионе, и ЦКАД — один из приоритетных для нас проектов. Мы уже обеспечили высокие показатели по скорости передачи данных и качеству голосовой связи и планируем дальнейшее развитие сети на новом транспортном объекте региона», — рассказал Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Tele2.