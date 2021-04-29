Роскомнадзор отправил на экспертизу ролики с PornHub

Роскомнадзор направил в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД письма с просьбой провести экспертизы не менее шести видеороликов на сайте PornHub. Ведомству не понравились видео, где используют атрибуты православной церкви, демонстрируют в кадре наркотики и оскорбляют представителей власти РФ.

В федеральной службе газете «Известия» уточнили, что православную атрибутику использовали в двух видеороликах, что подпадает под статью 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Роскомнадзор попросил Генпрокуратуру провести экспертизу этих роликов, а Следственный комитет — рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности авторов видеороликов.

Еще три ролика на PornHub не понравились РКН из-за демонстрации в кадре наркотических веществ и способов их употребления. Ссылки на видеоролики ведомство отправило в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России, чтобы специалисты провели экспертизу. Сотрудники Роскомнадзора считают, что они попадают под статью «Пропаганда наркотических средств».

В шестом видеоролике Роскомнадзор обратил внимание на содержание видео, которое может оскорблять представителей власти России. По мнению федеральной службы, материал может нарушать статью «Оскорбление представителя власти».