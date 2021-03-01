Роскомнадзор оштрафует Twitter за неудаление запрещенной информации

В отношении Twitter Роскомнадзор составит протоколы об административном правонарушении из-за неудаления запрещенной информации.

«Протоколы будут переданы в суд, который определит сумму штрафов. Компания Twitter Inc осведомлена о намерениях Роскомнадзора», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Если после уведомления Роскомнадзора интернет-платформа не ограничит доступ к запрещенной информации, то она может получить штраф на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей, уточнили в ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что при повторном правонарушении «сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании».

Twitter почти не обращает внимания на требования Роскомнадзора. Соцсети направили более 28 тысяч запросов с просьбами удалить запрещенную в России информацию, но 2,8 тысячи публикаций так и не исчезло. Ведомство уверено, что Twitter не собирается бороться с запрещенным контентом. И это напоминает историю с Telegram, который в итоге не очень удачно, но запретили.