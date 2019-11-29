Роскомнадзор опубликовал список источников фейков. В него внесли страницы РБК и Mash «ВКонтакте»

Роскомнадзор предупредил о краже персональных данных перед «Черной пятницей» Подробнее

Согласно сообщению Роскомнадзора, там «регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация».

В список вошли источники, которые два или более раз попали в исполнительные документы Генеральной прокуратуры РФ. Роскомнадзор занес их туда с целью исполнения Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Речь идет о части, касающейся распространения недостоверной информации.

Причиной попадания многих СМИ в этот список стали новости о «чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ „Кристалл“ в Дзержинске», недостоверная информация об остановке в Тулуне и сообщения о «проведении революции» в России 31 августа 2019 года.

Всего в перечне оказались 27 ресурсов. Регулятор собирается еженедельно пополнять список. «Данный открытый перечень призван стать отраслевым инструментом медиа для определения источников недостоверной информации, публикуемой в интернете», — отметили в пресс-службе ведомства.