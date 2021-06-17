Роскомнадзор ограничил использование Opera VPN в России

Роскомнадзор ввел ограничения на использование сервисов Vyprvpn и Opera VPN в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту с 17 июня 2021 года вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN», — говорится в сообщении.

В ведомстве утонили, что данные VPN-сервисы отнесены к угрозам в соответствии с постановлением правительства РФ от 12 февраля № 127. Тем не менее ограничения не затронут российские компании, использующие VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах.

В «белые списки» включены более 200 технологических процессов 130 российских компаний. Ведомство, ссылаясь на регламент, 14 мая этого года проинформировало компании о возможности включения в такие списки. Этот перечень будет и дальше оперативно пополняться по мере поступления новых запросов и после проведения проверки.

VyprVPN и Opera VPN обходили запрещенные сайты, содержащие детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент. Большинство бесплатных VPN-сервисов живут за счет продажи данных интернет-пользователей о посещаемых ими страницах.