Роскомнадзор оформил на Facebook первый в истории оборотный штраф

Во вторник Роскомнадзор оформил на Facebook первый в истории протокол для назначения оборотного штрафа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РНК.

«Роскомнадзор в присутствии представителя компании Facebook Inc. составил административный протокол за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию, в Facebook и Instagram», — сказано в сообщении.

После протокол передадут в суд, который определит дату заседания. Facebook грозит штраф от 5% до 10% годовой выручки.

В ведомстве объяснили, что повторно нарушил требование удалить запрещенный контент, потому что были удалены не все незаконные материалы, некоторые удалили, но с опозданием.

По данным гендиректора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, за прошлый год выручка Facebook в России составила около 39 миллиардов рублей. Это значит, что штраф может составить около двух-четырех миллиардов рублей. По ее мнению, это не особо существенная сумма для такого IT-гиганта. Однако раньше соцсеть штрафовали на гораздо меньшие суммы.