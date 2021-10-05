Роскомнадзор оформил на Facebook первый в истории оборотный штраф
РНК направит в суд протокол на Facebook об оборотном штрафе
Во вторник Роскомнадзор оформил на Facebook первый в истории протокол для назначения оборотного штрафа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РНК.
«Роскомнадзор в присутствии представителя компании Facebook Inc. составил административный протокол за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию, в Facebook и Instagram», — сказано в сообщении.
После протокол передадут в суд, который определит дату заседания. Facebook грозит штраф от 5% до 10% годовой выручки.
В ведомстве объяснили, что повторно нарушил требование удалить запрещенный контент, потому что были удалены не все незаконные материалы, некоторые удалили, но с опозданием.
По данным гендиректора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, за прошлый год выручка Facebook в России составила около 39 миллиардов рублей. Это значит, что штраф может составить около двух-четырех миллиардов рублей. По ее мнению, это не особо существенная сумма для такого IT-гиганта. Однако раньше соцсеть штрафовали на гораздо меньшие суммы.