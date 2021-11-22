Роскомнадзор обязал 13 иностранных компаний открыть представительства в России

Роскомнадзор составил список иностранных организаций, которые должны до конца года открыть свои представительства в России. Всего в перечень попали 13 компаний, включая Google, Twitter и TikTok.

«Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в России», — сообщила пресс-служба ведомства.

В список вошли 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами. Речь идет о таких компаниях, как Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.ltd, Discord, Pinterest и Twitch.

Все они подпадают под действие так называемого закона о «приземлении». Согласно документу, иностранные организации, имеющие суточную аудиторию более 500 тысяч пользователей, должны иметь в России представительство, филиал или юрлицо. Еще компаниям необходимо завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора и добавить на своей платформе электронную форму обратной связи.

Выполнить все условия необходимо до 1 января 2022 года. В противном случае компании могут оставить без возможности продавать рекламу пользователям в России.