Роскомнадзор объяснил принцип работы кодов доступа к ЛГБТ-контенту на онлайн-сервисах | 360°

Общество 21 октября 2022, 20:30 Роскомнадзор объяснил принцип работы кодов доступа к ЛГБТ-контенту на онлайн-сервисах Публичное достояние

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Принцип работы кодов для доступа к ЛГБТ-контенту пояснили в Роскомнадзоре. Все владельцы онлайн-сервисов должны будут ввести систему родительского контроля, сообщило РБК.

«Взрослый пользователь сервиса должен будет иметь возможность задать пин-код для того, чтобы ребенок не мог самостоятельно отключить возрастные ограничения или изменить их настройки. Указанную систему ограничения доступа к подобного рода контенту должны будут разработать и установить владельцы сервисов», — объяснили в ведомстве.

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Также запрещена демонстрация контента о нетрадиционных сексуальных отношениях, которые маркируются отметкой «18+». У участников рынка пока нет четкого понимания, как будет работать новый закон. Собеседники издания отметили, что у большинства сервисов и так активны функции контроля доступа к контенту с пометкой «18+».

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В Госдуму внесли пакет законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и введении ответственности за нее. Поправки подразумевают наказание не только за пропаганду ЛГБТ, но и за оправдание педофилии и «распространение информации, склоняющей несовершеннолетних к смене пола».