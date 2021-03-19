Роскомнадзор объяснил необходимость сбора данных абонентов сотовых сетей

Данные абонентов сотовых сетей нужны Роскомнадзору для контроля за нелегальной перепродажей SIM-карт. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя ведомства.

«По закону абонент — это тот, кто купил на себя SIM-карту, но один человек может покупать сколько угодно SIM-карт и впоследствии перепродавать их или передавать другим людям. Перечисленные в проекте сведения нужны, чтобы выявить таких абонентов и отсечь тех, кто покупал SIM-карты для детей, родственников или устройств интернета вещей», — рассказал собеседник.

Представитель Роскомнадзора пояснил, что если SIM-карта попадет под подозрение, у операторов будет 15 дней, чтобы внести актуальные данные для нее, иначе — штраф. Проверять будут и те SIM-карты, по которым у операторов нет никаких данных о пользователе. Собеседник уверил, что у ведомства не будет доступа к содержанию разговоров и переписки.

Заместитель председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев считает, что в этом решении есть опасность.

«Если есть база данных, значит, есть лица, которые ее администрируют и имеют возможность получения доступа к ней, в том числе в ручном режиме. <…> Как только данные окажутся в этой базе, контроль операторов связи и абонентов над данными о контактах, фактически тайне связи, утрачивается», — поделился мнением Савельев.

В начале недели портал проектов нормативных правовых актов опубликовал проект постановления правительства, согласно которому операторов обяжут предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах, к которым сейчас имеют доступ только они или правоохранительные органы.